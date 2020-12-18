Путин заявил о рисках распространения терроризма из-за конфликта в Карабахе
Вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха увеличил риски распространения террористической угрозы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, передает пресс-служба Кремля.
«Имевшие место боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье, увеличили риски распространения террористической угрозы», — сказал Путин.
Россия предприняла посреднические усилия, чтобы остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. Важно, что трехстороннее соглашение России, Азербайджана и Армении последовательно реализуется. «Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают всё, чтобы не допустить нового обострения обстановки», — отметил президент.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.