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Песков прокомментировал возможность вакцинации Путина от коронавируса

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности вакцинации Владимира Путина от коронавируса.

«Абсолютно. Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент, с не меньшим опытом, чем у господина Байдена», — ответил Песков на вопрос, не вдохновит ли Путина пример Джо Байдена на публичную прививку от коронавируса. 

Пресс-секретарь отметил, что Путин постоянно занимается вопросами вакцинации россиян и «является таким мотором», который подталкивает все ведомства к продолжению массовой вакцинации в регионах. «А что касается себя и вакцины, он все исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции», — добавил Песков.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса, как только появится вакцина для людей его возраста.

Ранее победивший на выборах президента США Джо Байден публично сделал прививку от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных