Песков прокомментировал возможность вакцинации Путина от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности вакцинации Владимира Путина от коронавируса.
«Абсолютно. Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент, с не меньшим опытом, чем у господина Байдена», — ответил Песков на вопрос, не вдохновит ли Путина пример Джо Байдена на публичную прививку от коронавируса.
Пресс-секретарь отметил, что Путин постоянно занимается вопросами вакцинации россиян и «является таким мотором», который подталкивает все ведомства к продолжению массовой вакцинации в регионах. «А что касается себя и вакцины, он все исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции», — добавил Песков.
В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса, как только появится вакцина для людей его возраста.
Ранее победивший на выборах президента США Джо Байден публично сделал прививку от коронавируса.