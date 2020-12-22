Песков прокомментировал возможность вакцинации Путина от коронавируса

«Абсолютно. Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент, с не меньшим опытом, чем у господина Байдена», — ответил Песков на вопрос, не вдохновит ли Путина пример Джо Байдена на публичную прививку от коронавируса.