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Reuters: Госдеп США предупредил компании о риске санкций из-за «Северного потока — 2»

Ведомости

Госдепартамент США предупредил европейские компании, которые, как он подозревает, помогают достраивать газопровод «Северный поток - 2», что они рискуют попасть под санкции, так как администрация Дональда Трампа готовит новые штрафные меры. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника. 

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и призвать их уйти, пока не стало слишком поздно», — отметил анонимный источник в правительстве США.

Собеседник агентства рассказал, что в ближайшее время Госдеп может опубликовать отчет со списком компаний, которые, по его мнению, помогают достраивать «Северный поток — 2». В список, по данным источника агентства, могут попасть компании, которые предоставляют страховку, помогают прокладывать трубопровод или проверяют строительное оборудование проекта. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».

Против строительства активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта, а затем расширили ограничения до компаний, оказывающих услуги тем, кто участвует в строительстве. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны, в России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».

Ранее по теме: В Германии одобрили создание фонда для обхода санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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