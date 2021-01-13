Reuters: Госдеп США предупредил компании о риске санкций из-за «Северного потока — 2»

Против строительства активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта, а затем расширили ограничения до компаний, оказывающих услуги тем, кто участвует в строительстве. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны, в России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».