Reuters: Госдеп США предупредил компании о риске санкций из-за «Северного потока — 2»
Госдепартамент США предупредил европейские компании, которые, как он подозревает, помогают достраивать газопровод «Северный поток - 2», что они рискуют попасть под санкции, так как администрация Дональда Трампа готовит новые штрафные меры. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника.
«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и призвать их уйти, пока не стало слишком поздно», — отметил анонимный источник в правительстве США.
Собеседник агентства рассказал, что в ближайшее время Госдеп может опубликовать отчет со списком компаний, которые, по его мнению, помогают достраивать «Северный поток — 2». В список, по данным источника агентства, могут попасть компании, которые предоставляют страховку, помогают прокладывать трубопровод или проверяют строительное оборудование проекта.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».
Против строительства активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта, а затем расширили ограничения до компаний, оказывающих услуги тем, кто участвует в строительстве. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны, в России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».