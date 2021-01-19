Российские военные впервые поучаствовали в сетецентрических учениях
Российские военные впервые провели сетецентрические учения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В маневрах приняли участие самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста».
Согласно концепции сетецентрической войны, все участники боя объединяются в информационную сеть для сбора данных разведки и координации управления. В учениях участвовали артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Всего были задействованы порядка 500 человек и 25 единиц оружия. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем.
«Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ "Мста-С-М2" в единой системе управления огнем в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени», — сообщили военные.