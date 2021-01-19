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Российские военные впервые поучаствовали в сетецентрических учениях

Ведомости

Российские военные впервые провели сетецентрические учения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В маневрах приняли участие самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста».

Согласно концепции сетецентрической войны, все участники боя объединяются в информационную сеть для сбора данных разведки и координации управления. В учениях участвовали артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Всего были задействованы порядка 500 человек и 25 единиц оружия. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем. 

«Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ "Мста-С-М2" в единой системе управления огнем в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени», — сообщили военные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных