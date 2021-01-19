Российские военные впервые поучаствовали в сетецентрических учениях

Согласно концепции сетецентрической войны, все участники боя объединяются в информационную сеть для сбора данных разведки и координации управления. В учениях участвовали артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Всего были задействованы порядка 500 человек и 25 единиц оружия. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем.