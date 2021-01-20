Трамп помиловал более 70 человек
Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона, следует из списка помилованных президентом, опубликованного на сайте Белого дома. Он и еще несколько его предполагаемых сообщников обвиняются в присвоении $25 млн, собранных в качестве пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой. Еще 70 людям смягчили наказание.
Ранее New York Times сообщила, что Трамп обсуждает с советниками возможность объявить о собственном помиловании до ухода с поста президента. В итоговом списке фамилия Трампа не значится. В списке не оказалось и бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену может грозить смертная казнь.