СМИ сообщили о возможном сокращении представительств НАСА в России
Представительства НАСА в России могут сократить из-за снижения сотрудничества в рамках Международной космической станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
В данный момент американское космическое агентство имеет центральный офис в Москве и представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН.
«В первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, возможное сокращение связано с «прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз" и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки».
О закрытии представительств речи не идет, как отметил источник, но НАСА планирует «отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал».
Другой источник рассказал о планах НАСА уволить практически всех сотрудников центрального офиса агентства в Москве. При этом в адрес «Роскосмоса» официальных уведомлений от НАСА о сокращении количества представительств и персонала не поступало, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Всего в представительствах НАСА работают около 90 человек.