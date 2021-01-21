СМИ сообщили о возможном сокращении представительств НАСА в России

Другой источник рассказал о планах НАСА уволить практически всех сотрудников центрального офиса агентства в Москве. При этом в адрес «Роскосмоса» официальных уведомлений от НАСА о сокращении количества представительств и персонала не поступало, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Всего в представительствах НАСА работают около 90 человек.