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СМИ сообщили о возможном сокращении представительств НАСА в России

Ведомости

Представительства НАСА в России могут сократить из-за снижения сотрудничества в рамках Международной космической станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

В данный момент американское космическое агентство имеет центральный офис в Москве и представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН.

«В первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, возможное сокращение связано с «прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз" и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки».

О закрытии представительств речи не идет, как отметил источник, но НАСА планирует «отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал».

Другой источник рассказал о планах НАСА уволить практически всех сотрудников центрального офиса агентства в Москве. При этом в адрес «Роскосмоса» официальных уведомлений от НАСА о сокращении количества представительств и персонала не поступало, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Всего в представительствах НАСА работают около 90 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных