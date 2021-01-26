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Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Ведомости

В Москве на 65-м году жизни умер бывший вице-премьер и экс-глава аппарата правительства, действующий помощник премьер-министра Сергей Приходько, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию о смерти подтвердил источник «Ведомостей» в аппарате правительства.

По словам собеседников Коммерсанта», близких к семье, Приходько умер после долгой болезни. У него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Приходько в 1998-2004 гг. был заместителем главы администрации президента, в 1997–1998 гг. и в 2004–2012 гг. — помощником президента России. С января 2020 г. он занимал пост помощника премьер-министра Михаила Мишустина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных