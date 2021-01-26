Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Приходько в 1998-2004 гг. был заместителем главы администрации президента, в 1997–1998 гг. и в 2004–2012 гг. — помощником президента России. С января 2020 г. он занимал пост помощника премьер-министра Михаила Мишустина.