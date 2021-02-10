В МИДе прокомментировали планы закрыть Генконсульство США во Владивостоке
Генеральное консульство США во Владивостоке может закрыться по решению Госдепа к середине весны 2021 г., сообщил глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморья.
«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 г.», — сказал Броварец.
Представитель МИДа выразил надежду, что администрация нового президента США Джо Байдена пересмотрит планы закрыть консульство, так как, по его словам, «данное решение идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами».
В декабре «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепа США писали о планах закрыть Генконсульство страны во Владивостоке. Генконсульство США в Екатеринбурге также приостановит работу. Собеседник агентства отметил, что «это часть усилий по обеспечению безопасных операций» дипмиссий США в России.