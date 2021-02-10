В МИДе прокомментировали планы закрыть Генконсульство США во Владивостоке

В декабре «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепа США писали о планах закрыть Генконсульство страны во Владивостоке. Генконсульство США в Екатеринбурге также приостановит работу. Собеседник агентства отметил, что «это часть усилий по обеспечению безопасных операций» дипмиссий США в России.