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В МИДе прокомментировали планы закрыть Генконсульство США во Владивостоке

Ведомости

Генеральное консульство США во Владивостоке может закрыться по решению Госдепа к середине весны 2021 г., сообщил глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморья. 

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 г.», — сказал Броварец. 

Представитель МИДа выразил надежду, что администрация нового президента США Джо Байдена пересмотрит планы закрыть консульство, так как, по его словам, «данное решение идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами».

В декабре «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепа США писали о планах закрыть Генконсульство страны во Владивостоке. Генконсульство США в Екатеринбурге также приостановит работу. Собеседник агентства отметил, что «это часть усилий по обеспечению безопасных операций» дипмиссий США в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных