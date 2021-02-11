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Постпред России при ЕС назвал трудными переговоры Борреля в Москве

Ведомости

Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова.

«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь, для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — сказал Чижов журналистам. Он назвал преувеличением слова Борреля о том, что отношения России и Евросоюза «достигли дна» и отметил, что ЕС считает необходимым продолжать диалог с Москвой.

В ходе визита в российскую столицу 4-6 февраля Боррель встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. Открывая переговоры, Лавров заявил, что главная проблема в отношениях России и Евросоюза – это отсутствие «нормальности». Он отметил, что это «нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому».

Ранее по теме: Лавров заявил об отсутствии «нормальности» в отношениях России и ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных