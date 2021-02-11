Постпред России при ЕС назвал трудными переговоры Борреля в Москве
Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова.
«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь, для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — сказал Чижов журналистам. Он назвал преувеличением слова Борреля о том, что отношения России и Евросоюза «достигли дна» и отметил, что ЕС считает необходимым продолжать диалог с Москвой.
В ходе визита в российскую столицу 4-6 февраля Боррель встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. Открывая переговоры, Лавров заявил, что главная проблема в отношениях России и Евросоюза – это отсутствие «нормальности». Он отметил, что это «нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому».