Постпред России при ЕС назвал трудными переговоры Борреля в Москве

«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь, для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — сказал Чижов журналистам. Он назвал преувеличением слова Борреля о том, что отношения России и Евросоюза «достигли дна» и отметил, что ЕС считает необходимым продолжать диалог с Москвой.