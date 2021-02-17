В США готовы рассмотреть новые способы укрепления стабильности с Россией
После подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) власти США рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией. Об этом в эфире радиостанции NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России». Тем не менее Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес. «Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это в наших интересах. Мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые она предпринимает, в том числе на Украине <…> это вызовы нашим интересам и ценностям», — сказал он.
29 января 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 г. Действие нынешнего договора истекает 4 февраля, он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.