В США готовы рассмотреть новые способы укрепления стабильности с Россией

По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России». Тем не менее Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес. «Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это в наших интересах. Мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые она предпринимает, в том числе на Украине <…> это вызовы нашим интересам и ценностям», — сказал он.