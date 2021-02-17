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В США готовы рассмотреть новые способы укрепления стабильности с Россией

Ведомости

После подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) власти США рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией. Об этом в эфире радиостанции NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России». Тем не менее Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес. «Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это в наших интересах. Мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые она предпринимает, в том числе на Украине <…> это вызовы нашим интересам и ценностям», — сказал он.

29 января 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 г. Действие нынешнего договора истекает 4 февраля, он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных