У парламента в Ереване остались ночевать сотни протестующих
В палаточном лагере напротив парламента Армении в Ереване в рамках бессрочной акции протеста остались ночевать несколько сотен противников премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.
По данным издания, активисты провели ночь в палатках и личных автомобилях перед зданием Национального собрания Армении на проспекте Баграмяна. «РИА Новости» оценивает число оставшихся на ночь примерно в 200 человек. Полиция оцепила здание парламента страны и разместила несколько автомобилей с колючей проволокой, однако утром ее увезли. Столкновений с правоохранителями ночью не происходило.
К палаточному лагерю оппозиции с утра подходят новые противники Пашиняна.
Оппозиционные силы Армении объявили о начале бессрочной акции протеста и организовали палаточный лагерь перед зданием парламента страны накануне вечером. Это случилось после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении и высший генералитет потребовали отставки Пашиняна.
Кроме этого они советовали не применять силы к политическим противникам нынешнего правительство, а также призвали его прекратить «нападки» на армию вслед за требованием премьером отставки первого замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Последний до этого подверг критике заявления премьера о некачественных ракетах российского комплекса «Искандер», якобы не разорвавшихся во время последней войны в Карабахе.
Глава правительства назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и уволил его главу Оника Гаспаряна.
Полемика о качестве вооружения началась вскоре после того, как 22 февраля правительство объявило о намерении начать реформу вооруженных сил, подразумевающую оптимизацию ее состава после фактического поражения в Карабахской войне с Азербайджаном в сентябре-ноябре 2020 г. По результатам соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения была вынуждена полностью вывести войска из региона, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) — очистить пять азербайджанских районов. Безопасность НКР и ее связь с Арменией будут до 2025 г. обеспечивать российские миротворцы.