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У парламента в Ереване остались ночевать сотни протестующих

Ведомости

В палаточном лагере напротив парламента Армении в Ереване в рамках бессрочной акции протеста остались ночевать несколько сотен противников премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

По данным издания, активисты провели ночь в палатках и личных автомобилях перед зданием Национального собрания Армении на проспекте Баграмяна. «РИА Новости» оценивает число оставшихся на ночь примерно в 200 человек. Полиция оцепила здание парламента страны и разместила несколько автомобилей с колючей проволокой, однако утром ее увезли. Столкновений с правоохранителями ночью не происходило.

К палаточному лагерю оппозиции с утра подходят новые противники Пашиняна.

Оппозиционные силы Армении объявили о начале бессрочной акции протеста и организовали палаточный лагерь перед зданием парламента страны накануне вечером. Это случилось после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении и высший генералитет потребовали отставки Пашиняна.

Кроме этого они советовали не применять силы к политическим противникам нынешнего правительство, а также призвали его прекратить «нападки» на армию вслед за требованием премьером отставки первого замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Последний до этого подверг критике заявления премьера о некачественных ракетах российского комплекса «Искандер», якобы не разорвавшихся во время последней войны в Карабахе.

Глава правительства назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и уволил его главу Оника Гаспаряна. 

Полемика о качестве вооружения началась вскоре после того, как 22 февраля правительство объявило о намерении начать реформу вооруженных сил, подразумевающую оптимизацию ее состава после фактического поражения в Карабахской войне с Азербайджаном в сентябре-ноябре 2020 г. По результатам соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения была вынуждена полностью вывести войска из региона, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) — очистить пять азербайджанских районов. Безопасность НКР и ее связь с Арменией будут до 2025 г. обеспечивать российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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