У парламента в Ереване остались ночевать сотни протестующих

Полемика о качестве вооружения началась вскоре после того, как 22 февраля правительство объявило о намерении начать реформу вооруженных сил, подразумевающую оптимизацию ее состава после фактического поражения в Карабахской войне с Азербайджаном в сентябре-ноябре 2020 г. По результатам соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения была вынуждена полностью вывести войска из региона, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) — очистить пять азербайджанских районов. Безопасность НКР и ее связь с Арменией будут до 2025 г. обеспечивать российские миротворцы.