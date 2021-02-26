Песков прокомментировал удары США по объектам в Сирии
В Кремле внимательно мониторят ситуацию, связанную с нанесением ударов США по объектам в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте и находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к тому, что США нанесли удары по объектам в Сирии, которые на их взгляд принадлежат проиранским силам.
На вопрос уведомляли ли США Россию, что планируют нанести удары в Сирии, Песков сказал: «Не могу ответить на ваш вопрос, потому что контакты идут по линии военных. Я не располагаю такой информацией. По линии военных осуществляются оперативные контакты».
Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных.