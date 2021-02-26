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Песков прокомментировал удары США по объектам в Сирии

Ведомости

В Кремле внимательно мониторят ситуацию, связанную с нанесением ударов США по объектам в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте и находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к тому, что США нанесли удары по объектам в Сирии, которые на их взгляд принадлежат проиранским силам.

На вопрос уведомляли ли США Россию, что планируют нанести удары в Сирии, Песков сказал: «Не могу ответить на ваш вопрос, потому что контакты идут по линии военных. Я не располагаю такой информацией. По линии военных осуществляются оперативные контакты».

Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных. 

Ранее по теме: США нанесли ракетный удар в Сирии по приказу Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных