Песков прокомментировал удары США по объектам в Сирии

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте и находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к тому, что США нанесли удары по объектам в Сирии, которые на их взгляд принадлежат проиранским силам.