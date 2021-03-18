Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады полуострова

Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.