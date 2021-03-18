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Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады полуострова

Ведомости

Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады полуострова Украиной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпреда Крыма при президенте России, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал Мурадов. Он отметил, что Россия может сама решить проблемы Крыма и уже доказывала это.

Крым, по словам Мурадова, сам решит проблему дефицита воды и не будет просить воду у Украины. Власти полуострова планируют использовать пресную воду и очистные сооружения. Также могут быть выкопаны искусственные водоемы и построены опреснительные станции.

Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.

В феврале так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что власти Украины планируют достроить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В Крыму планы Киева блокировать подачу воды назвали смешными. 

Ранее по теме: На Украине пообещали достроить перекрывающую водоснабжение Крыма дамбу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных