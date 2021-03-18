Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады полуострова
Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады полуострова Украиной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпреда Крыма при президенте России, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова.
«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал Мурадов. Он отметил, что Россия может сама решить проблемы Крыма и уже доказывала это.
Крым, по словам Мурадова, сам решит проблему дефицита воды и не будет просить воду у Украины. Власти полуострова планируют использовать пресную воду и очистные сооружения. Также могут быть выкопаны искусственные водоемы и построены опреснительные станции.
Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.
В феврале так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что власти Украины планируют достроить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В Крыму планы Киева блокировать подачу воды назвали смешными.