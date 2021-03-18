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Умер президент Танзании Джон Магуфули

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Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года, передает государственный телеканал TBC. По словам вице-президента страны Самии Хасан Сулуху, которая выступила с обращением в эфире государственного телевидения, Магуфули скончался в больнице столицы Танзании Дар-эс-Саламе от болезни сердца, которой страдал последнее десятилетие.

Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом и его госпитализировали в соседней Кении, пишет Reuters. В связи с кончиной Магуфули в стране объявлен двухнедельный траур. 

AP отмечает, что Магуфули был одним из самых известных отрицателей коронавируса в Африке. В прошлом году он заявил, что болезнь искоренили в Танзании после трехдневной национальной молитвы. Он отговаривал жителей страны носить маски и не доверял вакцинам от вируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Однако в феврале президент признал проблему пандемии и призвал население носить маски.

Магуфули впервые возглавил Танзанию в 2015 г. Через пять лет он переизбрался на второй срок. Он стал пятым по счету президентом страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных