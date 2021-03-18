Умер президент Танзании Джон Магуфули
Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года, передает государственный телеканал TBC. По словам вице-президента страны Самии Хасан Сулуху, которая выступила с обращением в эфире государственного телевидения, Магуфули скончался в больнице столицы Танзании Дар-эс-Саламе от болезни сердца, которой страдал последнее десятилетие.
Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом и его госпитализировали в соседней Кении, пишет Reuters. В связи с кончиной Магуфули в стране объявлен двухнедельный траур.
AP отмечает, что Магуфули был одним из самых известных отрицателей коронавируса в Африке. В прошлом году он заявил, что болезнь искоренили в Танзании после трехдневной национальной молитвы. Он отговаривал жителей страны носить маски и не доверял вакцинам от вируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Однако в феврале президент признал проблему пандемии и призвал население носить маски.
Магуфули впервые возглавил Танзанию в 2015 г. Через пять лет он переизбрался на второй срок. Он стал пятым по счету президентом страны.