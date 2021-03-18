Умер президент Танзании Джон Магуфули

AP отмечает, что Магуфули был одним из самых известных отрицателей коронавируса в Африке. В прошлом году он заявил, что болезнь искоренили в Танзании после трехдневной национальной молитвы. Он отговаривал жителей страны носить маски и не доверял вакцинам от вируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Однако в феврале президент признал проблему пандемии и призвал население носить маски.