Косачев назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине

Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул Путина. В частности, по словам Байдена, президент России влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но как именно, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».