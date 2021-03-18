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Косачев назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине

Ведомости

Подобные оценки президента США Джозефа Байдена в адрес российского президента Владимира Путина неприемлемы и неизбежно повлияют на двусторонние отношения, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей.

«Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны», — написал Косачев на своей странице в Facebook. Он также заявил, что «любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль».

Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул Путина. В частности, по словам Байдена, президент России влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но как именно, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».

Ранее по теме: Байден заставит Путина «заплатить за вмешательство» в выборы 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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