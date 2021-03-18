Косачев назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине
Подобные оценки президента США Джозефа Байдена в адрес российского президента Владимира Путина неприемлемы и неизбежно повлияют на двусторонние отношения, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей.
«Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны», — написал Косачев на своей странице в Facebook. Он также заявил, что «любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль».
Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул Путина. В частности, по словам Байдена, президент России влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но как именно, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».