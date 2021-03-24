Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета владения

В марте 2020 г. Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть землей в ряде муниципальных образований Республики Крым и Севастополя. Согласно документу, иностранные граждане и компании, лица без гражданства не могут владеть землей в Крыму, Севастополе, Астраханской и Калининградской областях. Указ вступил в силу 20 марта этого года.