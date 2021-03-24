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Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета владения

Ведомости

Иностранные граждане и компании отказались от минимум 500 земельных участков в Крыму после вступления в силу запрета иностранцам владеть землей на полуострове, сообщил РБК со ссылкой на госкомитет Крыма по государственной регистрации и кадастру.

В марте 2020 г. Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть землей в ряде муниципальных образований Республики Крым и Севастополя. Согласно документу, иностранные граждане и компании, лица без гражданства не могут владеть землей в Крыму, Севастополе, Астраханской и Калининградской областях. Указ вступил в силу 20 марта этого года.

До подписания документа иностранцам принадлежало 11,5 тыс. участков земли на полуострове. По данным Росреестра на 1 января 2021 г., количество таких участков снизилось до 11 тыс.

В Росреестре рассказали, что, если иностранцы в течение года с момента издания указа президента не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке. Полученные от продажи деньги передадут бывшему собственнику или в государственную или муниципальную собственность. В таком случае бывшему владельцу возместят стоимость имущества, которую определит суд.

Ранее по теме: МИД Украины назвал «юридически ничтожным» запрет иностранцам владеть землей в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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