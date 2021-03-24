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Патрушев заявил об ответственности США за «трудные дни» в отношениях с Россией

Ведомости

Если США создадут «трудные дни» в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Таким образом он прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о наступлении «трудных дней» у Москвы и Вашингтона из-за наличия множества разногласий между ними.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Россия настроена на конструктивное и равноправное сотрудничество с США. По словам секретаря Совбеза, Москва не совершала каких-либо враждебных действий в отношении Вашингтона и не планирует делать этого в дальнейшем.

Патрушев добавил, что страны могли бы сотрудничать в области борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что ранее общался с Салливаном дважды по инициативе американской стороны. Первый раз — о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, второй — о безопасности в космосе.

Ранее по теме: В Кремле ответили на заявления экспертов об отношениях России и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных