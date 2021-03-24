Патрушев заявил об ответственности США за «трудные дни» в отношениях с Россией
Если США создадут «трудные дни» в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Таким образом он прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о наступлении «трудных дней» у Москвы и Вашингтона из-за наличия множества разногласий между ними.
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что Россия настроена на конструктивное и равноправное сотрудничество с США. По словам секретаря Совбеза, Москва не совершала каких-либо враждебных действий в отношении Вашингтона и не планирует делать этого в дальнейшем.
Патрушев добавил, что страны могли бы сотрудничать в области борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что ранее общался с Салливаном дважды по инициативе американской стороны. Первый раз — о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, второй — о безопасности в космосе.