МИД отверг идею присоединения США к нормандскому формату
Проводимая в отношении Украины политика США делает невозможным их участие в «нормандском формате», цель которого — урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате"» — сказал он «РИА Новостям».
Ранее, в начале февраля, вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о заинтересованности Киева в создании дополнительных альянсов для разрешения ситуации на Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам в рамках «нормандского формата» США и Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что единственным путем к завершению конфликта в Донбассе является вступление страны в североатлантический альянс. Однако в Кремле отметили, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию.
По словам главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, ситуация на Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года, и достигла пика к декабрю. Сейчас к границе стягивается боевая техника. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. Местные военные находятся в состоянии готовности.
Донецкая и Луганская Народные Республики (ЛНР) были провозглашены весной 2014 г. на территориях одноименных областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки», куда входят главы России, Франции, Германии и Украины, приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».