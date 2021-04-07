Главе Еврокомиссии не предоставили стул на встрече с Эрдоганом

Другой член Европарламента Софи ин'т Велд, в свою очередь, заявила, что данный инцидент не был случайностью. «И нет, это не было совпадением, это было преднамеренно», — написала она, отметив в публикации Мишеля и обратившись к нему с вопросом, почему он промолчал в этой ситуации.