Главе Еврокомиссии не предоставили стул на встрече с Эрдоганом
Председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не предоставили стул во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и председателем Европейского совета (ЕС) Шарлем Мишелем в Анкаре, сообщает The Washington Post.
На распространившихся кадрах видно, как политики входят в зал и Эрдоган с Мишелем усаживаются на кресла на фоне официальных флагов. Фон дер Ляйен при этом остается без стула и разводит руками.
В итоге председателя ЕК посадили на диван, расположенный примерно в 12 футах. Таким образом, она оказалась напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который, как поясняет WP, имеет более низкий статус в дипломатическом протоколе.
Ролик также разместил на своей странице в Twitter член Европейского парламента в составе фракции «Зеленых» Сергей Лагодинский. Он отметил, что отношения Турции и ЕС не должны быть такими.
Другой член Европарламента Софи ин'т Велд, в свою очередь, заявила, что данный инцидент не был случайностью. «И нет, это не было совпадением, это было преднамеренно», — написала она, отметив в публикации Мишеля и обратившись к нему с вопросом, почему он промолчал в этой ситуации.
Как пишет WP, после встречи фон дер Ляйен не прокомментировала произошедшее напрямую, но выразила обеспокоенность правами женщин в Турции.
«Я глубоко обеспокоена тем фактом, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Речь идет о защите женщин и защите детей от насилия. И сейчас это явно неправильный сигнал», — приводит ее слова газета.