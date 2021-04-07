Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Главе Еврокомиссии не предоставили стул на встрече с Эрдоганом

Ведомости

Председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не предоставили стул во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и председателем Европейского совета (ЕС) Шарлем Мишелем в Анкаре, сообщает The Washington Post.

На распространившихся кадрах видно, как политики входят в зал и Эрдоган с Мишелем усаживаются на кресла на фоне официальных флагов. Фон дер Ляйен при этом остается без стула и разводит руками.

В итоге председателя ЕК посадили на диван, расположенный примерно в 12 футах. Таким образом, она оказалась напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который, как поясняет WP, имеет более низкий статус в дипломатическом протоколе.

Ролик также разместил на своей странице в Twitter член Европейского парламента в составе фракции «Зеленых» Сергей Лагодинский. Он отметил, что отношения Турции и ЕС не должны быть такими.

Другой член Европарламента Софи ин'т Велд, в свою очередь, заявила, что данный инцидент не был случайностью. «И нет, это не было совпадением, это было преднамеренно», — написала она, отметив в публикации Мишеля и обратившись к нему с вопросом, почему он промолчал в этой ситуации.

Как пишет WP, после встречи фон дер Ляйен не прокомментировала произошедшее напрямую, но выразила обеспокоенность правами женщин в Турции.

«Я глубоко обеспокоена тем фактом, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Речь идет о защите женщин и защите детей от насилия. И сейчас это явно неправильный сигнал», — приводит ее слова газета.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных