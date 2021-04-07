Кремль выразил сожаление из-за запрета Zoom для госкомпаний России

«В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые. Но, к сожалению, это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.