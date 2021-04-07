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Кремль выразил сожаление из-за запрета Zoom для госкомпаний России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сожалении и непонимании в связи с запретом сервиса для видеоконференций Zoom на продажу услуг российским государственным учреждениям и организациям с государственным участием.

«В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые. Но, к сожалению, это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что у администрации президента нет и не было каких-либо договорных отношений с Zoom, так как глава государства не использует данный сервис в рабочих целях. Так, все видеоконференции Кремль проводит через некие закрытые каналы.

В то же время опыт работы через Zoom у президента России Владимира Путина есть. Через данную платформу происходили некоторые международные, в том числе многосторонние контакты, которые организовывали другие страны.

Песков также рассказал, что о проблемах с продлением подписки на Zoom ему сообщили «друзья из ВШЭ». Университету объяснили ограничения тем, что тот получает финансирование от государства.

В то же время пресс-секретарь российского лидера заявил, что «свято место пусто не бывает», так что российские учреждения будут пользоваться другими сервисами. Кроме того, Песков обратил внимание на необходимость развития аналогичных отечественных сервисов.

«В целом пользователи отмечают, что у нас много аналогичных сервисов. Но все-таки стабильность работы оставляет желать лучшего, поэтому, конечно, требует доработки. Но это не значит, что это что-то невозможное», — отметил Песков, не уточнив, какие именно сервисы имеет в виду.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «РайтКонф» партнерам сообщил, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у своего дистрибутора в России и СНГ «РайтКонф» авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с госучастием. Требования компании касаются также стран СНГ.

Zoom приобрел широкую популярность на фоне пандемии коронавируса, жестких карантинных ограничений во многих странах и перехода людей на удаленный режим работы. Годовая выручка компании в последнем финансовом году составила $2,651 млрд после $622,7 млн годом ранее. Выручка видеосервиса за четвертый квартал достигла $882,5 млн, что на 369% больше предыдущего сопоставимого периода.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал об ограничении использования Zoom госкомпаниями России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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