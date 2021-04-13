Посольство России упрекнуло госдеп США в искажении памяти о Гагарине
Госдепартамент США своими заявлением в День космонавтики 12 апреля «исказил» память о первом космонавте Земли Юрии Гагарине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — говорится в заявлении диппредставительства.
Российские дипломаты напомнили о признании факта первенства СССР в пилотируемой космонавтике президентом Джоном Кеннеди в 1961 г., а также другими свидетельствами, в частности, наличием бюста Гагарина в американском Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики, участием астронавтов США и официальных лиц в памятных мероприятиях в честь первого космонавта, а также то, что астронавт Марк Ванде Хай 9 апреля отправился в космос на корабле «Союз», носящем имя Гагарина.
«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — заявили в посольстве.
Накануне пресс-служба госдепартамента США поздравила с 60-летием первого полета человека в космос, однако не упомянула имени Юрия Гагарина и его национальной принадлежности, в связи с чем посольство России в Вашингтоне выпустило свое заявление.