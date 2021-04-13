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Посольство России упрекнуло госдеп США в искажении памяти о Гагарине

Ведомости

Госдепартамент США своими заявлением в День космонавтики 12 апреля «исказил» память о первом космонавте Земли Юрии Гагарине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — говорится в заявлении диппредставительства.

Российские дипломаты напомнили о признании факта первенства СССР в пилотируемой космонавтике президентом Джоном Кеннеди в 1961 г., а также другими свидетельствами, в частности, наличием бюста Гагарина в американском Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики, участием астронавтов США и официальных лиц в памятных мероприятиях в честь первого космонавта, а также то, что астронавт Марк Ванде Хай 9 апреля отправился в космос на корабле «Союз», носящем имя Гагарина.

«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — заявили в посольстве.

Накануне пресс-служба госдепартамента США поздравила с 60-летием первого полета человека в космос, однако не упомянула имени Юрия Гагарина и его национальной принадлежности, в связи с чем посольство России в Вашингтоне выпустило свое заявление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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