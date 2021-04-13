Посольство России упрекнуло госдеп США в искажении памяти о Гагарине

Российские дипломаты напомнили о признании факта первенства СССР в пилотируемой космонавтике президентом Джоном Кеннеди в 1961 г., а также другими свидетельствами, в частности, наличием бюста Гагарина в американском Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики, участием астронавтов США и официальных лиц в памятных мероприятиях в честь первого космонавта, а также то, что астронавт Марк Ванде Хай 9 апреля отправился в космос на корабле «Союз», носящем имя Гагарина.