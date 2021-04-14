МИД Турции не увидел политических причин в решении России ограничить перелеты
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой, передает телеканал NTV.
«Я не вижу политических причин в этом решении», – сказал Чавушоглу. Он отметил, что данная мера неизбежно приведет к негативным последствиям, и сообщил о работе министерства над возобновлением перелетов между странами.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня.
Накануне в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма и поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ограничить авиасообщение не связано с заявлениями президента Турции.