МИД Турции не увидел политических причин в решении России ограничить перелеты

Накануне в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма и поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ограничить авиасообщение не связано с заявлениями президента Турции.