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МИД Турции не увидел политических причин в решении России ограничить перелеты

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой, передает телеканал NTV.

«Я не вижу политических причин в этом решении», – сказал Чавушоглу. Он отметил, что данная мера неизбежно приведет к негативным последствиям, и сообщил о работе министерства над возобновлением перелетов между странами.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. 

Накануне в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма и поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ограничить авиасообщение не связано с заявлениями президента Турции.

Ранее по теме: Песков исключил влияние политики на решение приостановить авиасообщение с Турцией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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