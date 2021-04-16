Песков заявил о совпадении взглядов Путина и Байдена на отношения России и США
Взгляды президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о необходимости деэскалации отношений между странами совпадают, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«О целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно, это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане, действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают», — сказал представитель Кремля.
В то же время он отметил, что взгляды лидеров государств расходятся в понимании того, как выстраивать отношения на взаимовыгодной основе и с учетом интересов друг друга. Песков подчеркнул, что российские власти считают неприемлемым «санкционное пристрастие» своих «американских визави».
Комментируя введенные в отношении России вчера санкции, представитель Кремля отметил, что «принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял», так как он является основополагающим. Однако окончательное решение будет зависеть от Путина, подчеркнул он.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении российского госдолга. В соответствии с ними ряд категорий иностранных инвесторов не смогут совершать отдельные операции с государственными облигациями России на первичном рынке. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».
Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении 32 российских юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Американский Минфин также объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.
После этого Байден выступил с кратким пояснением по поводу санкций. Он отметил, что мог бы пойти дальше, но Вашингтон не заинтересован в эскалации, а также подчеркнул, что обе «великие силы» — США и Россия — заинтересованы в «мирном будущем».