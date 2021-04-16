Песков заявил о совпадении взглядов Путина и Байдена на отношения России и США

«О целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно, это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане, действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают», — сказал представитель Кремля.