МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабич заявил об уликах, указывающих на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».