МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов
20 сотрудников посольства Чехии в России объявлены «персонами нон грата» после высылки 18 российских дипломатов из Чехии, говорится в сообщении МИД России. Чешские дипломаты должны покинуть территорию России 19 апреля.
«Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии», — говорится в сообщении.
Ранее первый вице-премьер Чехии, глава МВД и врио главы МИД страны Ян Гамачек заявил, что принял решение выслать из страны всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабич заявил об уликах, указывающих на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В МИДе России такое обвинение назвали «голословным» и «надуманным». «Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — отметили в министерстве.