Володин не исключил новых санкций США против ТЭК и промышленности России

Он отметил, что в такой ситуации нужно «сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне» во внутренние дела России. Новые претензии со стороны Вашингтона, по его словам, вероятнее всего будут связаны с темой соблюдения прав человека. Однако что именно, по его мнению, не устраивает американские власти, Володин не уточнил.