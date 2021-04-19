Володин не исключил новых санкций США против ТЭК и промышленности России
В ближайшее время можно ожидать новых санкций США против топливно-энергетического комплекса России и ее промышленности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Вашингтону «невыгодно» развитие России «как сильного суверенного государства» и «неприемлема» возможность получения ею «подобающего места в мире». «Думаю, в ближайшее время следует ожидать другие претензии к нашей стране. Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации», — написал Володин в своем Telegram.
Он отметил, что в такой ситуации нужно «сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне» во внутренние дела России. Новые претензии со стороны Вашингтона, по его словам, вероятнее всего будут связаны с темой соблюдения прав человека. Однако что именно, по его мнению, не устраивает американские власти, Володин не уточнил.
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Также Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.
В ответ МИД России запретил въезд в страну главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств.