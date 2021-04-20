Трамп оценил отношения с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что «отлично ладил» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему», — сказал бывший глава Белого дома. При этом, по его словам, «это хорошо, а не плохо».
В 2016 г. после победы Трампа на президентских выборах в США Демократическая партия заподозрила его в связях с Россией. Оппоненты Трампа также указывали на возможное вмешательство Москвы в избирательные процессы в США.
В апреле 2019 г. комиссия специального прокурора Роберта Мюллера в 2019 г. опубликовала результаты своего расследования, согласно которым связи между Трампом и Россией не были обнаружены.