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Трамп оценил отношения с Путиным

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что «отлично ладил» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему», — сказал бывший глава Белого дома. При этом, по его словам, «это хорошо, а не плохо».

В 2016 г. после победы Трампа на президентских выборах в США Демократическая партия заподозрила его в связях с Россией. Оппоненты Трампа также указывали на возможное вмешательство Москвы в избирательные процессы в США.

В апреле 2019 г. комиссия специального прокурора Роберта Мюллера в 2019 г. опубликовала результаты своего расследования, согласно которым связи между Трампом и Россией не были обнаружены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных