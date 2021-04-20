Меркель призвала сохранить диалог с Россией
Диалог с Россией необходимо поддерживать несмотря на имеющиеся разногласия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой передает ТАСС.
«Мы должны оставаться в диалоге», — сказала Меркель в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
При этом канцлер признала наличие большого числа конфликтов, «которые осложняют отношения» с Россией.
«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — добавила Меркель.
18 апреля экс-президент Эстонии Тоомас Хендрикс Ильвес предложил временно запретить поездки россиян в Евросоюз, кроме тех, которые вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По его мнению, это вызвано беспокойством за безопасность Европы. Министр иностранных дел Эстонии не поддержал предложение Ильвеса.
Кроме этого, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. После этого первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.