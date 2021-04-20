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Меркель призвала сохранить диалог с Россией

Ведомости

Диалог с Россией необходимо поддерживать несмотря на имеющиеся разногласия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой передает ТАСС.

«Мы должны оставаться в диалоге», — сказала Меркель в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

При этом канцлер признала наличие большого числа конфликтов, «которые осложняют отношения» с Россией.

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — добавила Меркель.

18 апреля экс-президент Эстонии Тоомас Хендрикс Ильвес предложил временно запретить поездки россиян в Евросоюз, кроме тех, которые вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По его мнению, это вызвано беспокойством за безопасность Европы. Министр иностранных дел Эстонии не поддержал предложение Ильвеса.

Кроме этого, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. После этого первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных