ЕС предложил России вернуться к диалогу по разоружению
Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», — сказал он.
Помимо этого, Стано поприветствовал переговоры о стратегической стабильности между Россией и США. «Все это важные условия для углубленного обмена мнениями, понимания позиций друг друга, поиска решений и потенциального сотрудничества», — добавил представитель ЕС.
21 апреля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности. По словам российского лидера, «целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения».