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ЕС предложил России вернуться к диалогу по разоружению

Ведомости

Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», — сказал он.

Помимо этого, Стано поприветствовал переговоры о стратегической стабильности между Россией и США. «Все это важные условия для углубленного обмена мнениями, понимания позиций друг друга, поиска решений и потенциального сотрудничества», — добавил представитель ЕС.

21 апреля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности. По словам российского лидера, «целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных