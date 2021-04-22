ЕС предложил России вернуться к диалогу по разоружению

21 апреля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности. По словам российского лидера, «целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения».