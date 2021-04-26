Кравчук рассказал об «историческом событии» на переговорах по Донбассу

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — рассказал Кравчук. По его словам, сейчас рабочая подгруппа совершенствует документ. Она еще раз обсудит документ с учетом предложений 27 апреля, затем его обсудит ТКГ.