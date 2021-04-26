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Кравчук рассказал об «историческом событии» на переговорах по Донбассу

Ведомости

Предложения украинской стороны на последнем заседании Трехсторонней контактной группы впервые были приняты за основу, заявил бывший президент Украины, глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом». Посол от ОБСЕ назвал это историческим событием, добавил он.

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — рассказал Кравчук. По его словам, сейчас рабочая подгруппа совершенствует документ. Она еще раз обсудит документ с учетом предложений 27 апреля, затем его обсудит ТКГ.

19 апреля советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) провели видеоконференцию. По данным источника «Интерфакса», на видеоконференции затронули лишь вопрос соблюдения перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, но конкретных договоренностей не достигли. Источник «Коммерсанта» в российской делегации также сообщил об отсутствии результата видеоконференции.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к границе с Украиной. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе, где участились обстрелы на линии разграничения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных.

В Кремле тогда указали, что движение войск не представляет угрозы для других государств. В Минобороны объясняли, что перемещения войск в граничащих с Украиной регионах связаны с плановыми учениями Южного военного округа. 23 апреля Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации.

Ранее по теме: В Киеве назвали странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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