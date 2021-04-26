Кравчук рассказал об «историческом событии» на переговорах по Донбассу
Предложения украинской стороны на последнем заседании Трехсторонней контактной группы впервые были приняты за основу, заявил бывший президент Украины, глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом». Посол от ОБСЕ назвал это историческим событием, добавил он.
«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — рассказал Кравчук. По его словам, сейчас рабочая подгруппа совершенствует документ. Она еще раз обсудит документ с учетом предложений 27 апреля, затем его обсудит ТКГ.
19 апреля советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) провели видеоконференцию. По данным источника «Интерфакса», на видеоконференции затронули лишь вопрос соблюдения перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, но конкретных договоренностей не достигли. Источник «Коммерсанта» в российской делегации также сообщил об отсутствии результата видеоконференции.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к границе с Украиной. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе, где участились обстрелы на линии разграничения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных.
В Кремле тогда указали, что движение войск не представляет угрозы для других государств. В Минобороны объясняли, что перемещения войск в граничащих с Украиной регионах связаны с плановыми учениями Южного военного округа. 23 апреля Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации.