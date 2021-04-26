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МИД Китая выступил против санкций США в отношении России

Ведомости

Пекин осудил американские ограничительные меры против России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

«Мы выступаем против произвольного применения односторонних санкций или угроз их использования», — заявил дипломат, комментируя новые санкции США в отношении России.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

В ответ МИД России признал персонами нон грата десять сотрудников американского посольства в Москве. Им предписано покинуть Россию до 21 мая.

Ранее по теме: Байден подписал указ о новых санкциях против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных