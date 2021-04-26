МИД Китая выступил против санкций США в отношении России
Пекин осудил американские ограничительные меры против России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
«Мы выступаем против произвольного применения односторонних санкций или угроз их использования», — заявил дипломат, комментируя новые санкции США в отношении России.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России признал персонами нон грата десять сотрудников американского посольства в Москве. Им предписано покинуть Россию до 21 мая.