Военный корабль США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что «небезопасная и непрофессиональная активность» ВМС КСИР давно является проблемой. «Мы не видим такого же поведения со стороны иранского государственного военно-морского флота; это в основном КСИР и, как правило, их небольшие быстрые лодки», — сказал Кирби. Такие действия вызывают беспокойство, отметил представитель Пентагона.