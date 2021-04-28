Военный корабль США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров
Экипаж корабля ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону катеров ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после того как они слишком близко подошли к судам США в Персидском заливе, говорится в сообщении ВМС США.
Инцидент произошел в Персидском заливе. Два американских корабля — Firebolt и Baranoff — проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах. К ним близко — на расстояние 68 ярдов (около 62 метров) — подошли три иранских быстроходных катера, сообщили ВМС США.
«Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей», — говорится в сообщении.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что «небезопасная и непрофессиональная активность» ВМС КСИР давно является проблемой. «Мы не видим такого же поведения со стороны иранского государственного военно-морского флота; это в основном КСИР и, как правило, их небольшие быстрые лодки», — сказал Кирби. Такие действия вызывают беспокойство, отметил представитель Пентагона.