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Военный корабль США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Ведомости

Экипаж корабля ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону катеров ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после того как они слишком близко подошли к судам США в Персидском заливе, говорится в сообщении ВМС США.

Инцидент произошел в Персидском заливе. Два американских корабля — Firebolt и Baranoff — проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах. К ним близко — на расстояние 68 ярдов (около 62 метров) — подошли три иранских быстроходных катера, сообщили ВМС США.

«Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что «небезопасная и непрофессиональная активность» ВМС КСИР давно является проблемой. «Мы не видим такого же поведения со стороны иранского государственного военно-морского флота; это в основном КСИР и, как правило, их небольшие быстрые лодки», — сказал Кирби. Такие действия вызывают беспокойство, отметил представитель Пентагона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных