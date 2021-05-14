Пентагон не стал комментировать инцидент с колонной техники США в Сирии

Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна из шести бронеавтомобилей типа MRAP двигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.