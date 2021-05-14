Пентагон не стал комментировать инцидент с колонной техники США в Сирии
Минобороны США отказалось комментировать инцидент с колонной американской военной техники в Сирии, сообщил ТАСС. Ранее Минобороны России сообщило, что российская военная полиция остановила и развернула в обратном направлении колонну военной техники США на северо-востоке страны.
«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — заявила агентству официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.
Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна из шести бронеавтомобилей типа MRAP двигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.
Карпов отметил, что передвижение военной техники США было нарушением протоколов деконфликтации. Подразделения военных сил США находятся на территории Сирии незаконно.
Ранее межведомственные координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении отметили, что действия США на подконтрольных им территориях ведут к дальнейшей радикализации проживающих там людей. Особенно был отмечен сирийский лагерь беженцев Эль-Холь.