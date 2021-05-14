Армия Израиля сообщила о начале атаки по Сектору Газа

Минздрав Палестины заявил, что за последние четыре дня в Газе погибло по меньшей мере 109 человек, в том числе 29 детей. Власти Израиля заявили, что в стране были убиты семь солдат, патрулировавших границу с Сектором Газа, пять мирных жителей, в том числе двое детей, и индийский рабочий.