Армия Израиля сообщила о начале атаки по Сектору Газа
Воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля начали атаку по Сектору Газа, сообщили военные в своем аккаунте в Twitter. Силовики попросили жителей населенных пунктов в зоне 4 км от границы сектора оставаться в защищенных местах.
Sky News Arabia сообщила со ссылкой на военных, что израильская армия не вторгалась на территорию Сектора Газа. Издание отметило, что вскоре после заявления армии о начале атаки на сектор последовал ракетный обстрел из Газы.
Очевидцы сообщили изданию, что многие семьи, проживающие на территории рядом с границей, покинули свои дома, некоторые ищут убежища в школах, управляемых ООН.
Минздрав Палестины заявил, что за последние четыре дня в Газе погибло по меньшей мере 109 человек, в том числе 29 детей. Власти Израиля заявили, что в стране были убиты семь солдат, патрулировавших границу с Сектором Газа, пять мирных жителей, в том числе двое детей, и индийский рабочий.
13 мая представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. К границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения, добавил он.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.