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Армия Израиля сообщила о начале атаки по Сектору Газа

Ведомости

Воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля начали атаку по Сектору Газа, сообщили военные в своем аккаунте в Twitter. Силовики попросили жителей населенных пунктов в зоне 4 км от границы сектора оставаться в защищенных местах.

Sky News Arabia сообщила со ссылкой на военных, что израильская армия не вторгалась на территорию Сектора Газа. Издание отметило, что вскоре после заявления армии о начале атаки на сектор последовал ракетный обстрел из Газы.

Очевидцы сообщили изданию, что многие семьи, проживающие на территории рядом с границей, покинули свои дома, некоторые ищут убежища в школах, управляемых ООН.

Минздрав Палестины заявил, что за последние четыре дня в Газе погибло по меньшей мере 109 человек, в том числе 29 детей. Власти Израиля заявили, что в стране были убиты семь солдат, патрулировавших границу с Сектором Газа, пять мирных жителей, в том числе двое детей, и индийский рабочий.

13 мая представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. К границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения, добавил он.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных