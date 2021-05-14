Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении
«Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны ее немедленно покинуть», — написал Макрон. Он подчеркнул, что «Франция солидарна» с армянским народом и будет его поддерживать в будущем. Кроме того, Макрон накануне, как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, обсудил ситуацию с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, отметив, что Франция выступает за урегулирование через Совет Безопасности ООН.
Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Пашинян позже уточнил, что подразделение прмии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Армения ранее, к декабрю 2020 г., вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Пашинян поручил министрам иностранных дел и обороны и секретарю Совета безопасности страны начать консультации с ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области, так как она, по его словам, угрожает «безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету» одного из государств военной организации, в которую также входит и Россия.