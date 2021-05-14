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Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

Ведомости

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал об отношении российского президента Владимира Путина к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, проходящему на Украине по делу о госизмене.

«Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», — приводит «РИА Новости» слова Пескова. Он отметил, что Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию о нормализации отношений между странами.

Песков также добавил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг ситуации с Медведчуком на Украине.

«Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — подчеркнул пресс-секретарь.

Вчера Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать Медведчука до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти $10,9 млн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее по теме: Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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