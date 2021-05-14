Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

«Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», — приводит «РИА Новости» слова Пескова. Он отметил, что Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию о нормализации отношений между странами.