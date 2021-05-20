Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Эрдоган анонсировал послание ко всему миру

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выступит с посланием всему миру во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), сообщили «РИА Новости».

«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира», — заявил Эрдоган в ходе встречи с молодежью.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 г. Тогда произошло вооруженное вторжение Турции на остров, спровоцированное попыткой присоединить его к Греции. Около 40% Кипра были оккупированы. В 1983 г. на этой территории была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция.

При посредничестве ООН ведутся переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра. Переговоры прервались после провала очередного раунда в 2017 г.

27-29 апреля этого года в Женеве прошли неформальные переговоры по Кипру с участием представителей общин и трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности – Греции, Турции и Великобритании. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил по итогам встречи, что ее участники не нашли общих основ для возобновления прямых переговоров. Новая неформальная встреча может состояться через два-три месяца.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных