Эрдоган анонсировал послание ко всему миру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выступит с посланием всему миру во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), сообщили «РИА Новости».
«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира», — заявил Эрдоган в ходе встречи с молодежью.
Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 г. Тогда произошло вооруженное вторжение Турции на остров, спровоцированное попыткой присоединить его к Греции. Около 40% Кипра были оккупированы. В 1983 г. на этой территории была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция.
При посредничестве ООН ведутся переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра. Переговоры прервались после провала очередного раунда в 2017 г.
27-29 апреля этого года в Женеве прошли неформальные переговоры по Кипру с участием представителей общин и трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности – Греции, Турции и Великобритании. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил по итогам встречи, что ее участники не нашли общих основ для возобновления прямых переговоров. Новая неформальная встреча может состояться через два-три месяца.