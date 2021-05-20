Эрдоган анонсировал послание ко всему миру

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 г. Тогда произошло вооруженное вторжение Турции на остров, спровоцированное попыткой присоединить его к Греции. Около 40% Кипра были оккупированы. В 1983 г. на этой территории была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция.