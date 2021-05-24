Польша планирует запретить своим самолетам летать над Белоруссией
Правительство Польши запретит своей авиакомпании LOT летать над воздушным пространством Белоруссии после того, как вчера власти республики вынудили лайнер ирландского лоукостера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, приземлиться в Минске и задержали находящегося на борту экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
Как узнали журналисты, польское правительство опасается, что подобная ситуация может произойти и с другими самолетами. LOT уже начала подготовку к изменениям, уточнили в СМИ.
В RMF FM отметили, что на данный момент самолеты LOT летают над Белоруссией только в Минск и Москву. Таким образом, в соответствии с новыми мерами, авиакомпания отменит рейсы в республику, а в российскую столицу будет летать более длинным маршрутом.
Ранее сегодня от полетов над Белоруссией отказалась латвийская авиакомпания AirBaltic. Кроме того, госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь Европейский союз (ЕС).
23 мая самолет Ryanair с Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29. При этом член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить ирландский лайнер, если тот не выполнит экстренную посадку в Минске.
После посадки Протасевича задержали. Ранее, в ноябре прошлого года, он и создатель Nexta Степан Путило были включены в список причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать обоих и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.
При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.