Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. C 26 мая украинским авиалиниям и самолетам запрещено летать в авиапространстве Белоруссии.
«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — подчеркнул Шмыгаль.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, Россиянка София Сапега. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.
Позже полеты над Белоруссией приостановили французская AirFrance, финская Finnair и сингапурская Singapore Airlines.