Литва заявила о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС
Литва выступает за скорейшее принятие пакета санкций, направленных на ограничение экспорта из Белоруссии в Евросоюз (ЕС), заявил Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Данные меры рассматриваются в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая и задержанием находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
«Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению глав Совета ЕС. Пока Литва сама по себе такой шаг сделать не может. Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы — нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС», — приводит его слова издание Delfi.
В свою очередь, вице-министр Министерства иностранных дел Литвы Мантас Адоменас отметил, что в связи с произошедшим ЕС будет обсуждать «все возможные экономические пакеты».
«Этот поток уже в обсуждении в европейских каналах, все уже на столе. Нефтяные продукты, может быть, удобрение, машины и тракторные изделия, мы также говорим о технологиях, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение, и финансовых механизмов», — сказал он в эфире «Эха Москвы».
Вчера ЕС уже заморозил выплату Белоруссии 3 млрд евро в качестве инвестиционной помощи. Кроме того, саммит лидеров стран-участниц союза решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и обслуживаться в аэропортах государств. Кроме того, воздушное пространство республики решили не использовать Украина, Великобритания, Польша, Литва, Швеция, Нидерланды и Франция. Аналогичные меры рассматривают и другие страны.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair следовал из Афин в Вильнюс. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии Минобороны республики запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29.
На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой. С ноября прошлого года он и создатель канала Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.
После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.