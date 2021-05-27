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Азербайджан задержал шестерых армянских военных при попытке перейти границу

Ведомости

Военные Азербайджана 27 мая задержали шестерых армянских военных при попытке перейти армяно-азербайджанскую границу, сообщило Минобороны Азербайджана.

«27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию в направлении населенного пункта Верхний Айрм Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы», — говорится в сообщении.

Шестеро военнослужащих Армении были окружены, обезврежены и взяты в плен. Утром 27 мая рядом с границей наблюдалось несколько единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков, добавили в Минобороны.

В Минобороны Армении подтвердили взятие в плен шести военнослужащих. «Ранним утром 27 мая на пограничной части Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен 6 военнослужащих ВС Армении», — сообщили в министерстве. Предпринимаются меры по возвращению пленных.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных