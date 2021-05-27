Азербайджан задержал шестерых армянских военных при попытке перейти границу
Военные Азербайджана 27 мая задержали шестерых армянских военных при попытке перейти армяно-азербайджанскую границу, сообщило Минобороны Азербайджана.
«27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию в направлении населенного пункта Верхний Айрм Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы», — говорится в сообщении.
Шестеро военнослужащих Армении были окружены, обезврежены и взяты в плен. Утром 27 мая рядом с границей наблюдалось несколько единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков, добавили в Минобороны.
В Минобороны Армении подтвердили взятие в плен шести военнослужащих. «Ранним утром 27 мая на пограничной части Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен 6 военнослужащих ВС Армении», — сообщили в министерстве. Предпринимаются меры по возвращению пленных.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.