Франция признала ответственность за геноцид в Руанде
Президент Франции Эммануэль Макрон признал ответственность страны за геноцид в Руанде в 1994 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление французского лидера во время выступления в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.
В Руанде в период с апреля по июнь 1994 г. были убиты порядка 800 тыс. человек.
«Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды… Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида», — сказал французский президент.
В связи с этим Макрон попросил прощения у народа Руанды.
В 1994 г. в Руанде неизвестными был сбит самолет, на борту которого находился президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава Бурунди Сиприен Нтарьямира. Их гибель была использована экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде, а также начала геноцида этноса тутси и умеренных политиков хуту. Среди 800 тыс. погибших большую часть занимает именно этот этнос.
Макрону в марте представили доклад исследовательской комиссии, в которой специалисты пришли к выводу, что Франция «оставалась слепой к подготовке» геноцида в Руанде. Историки при этом посчитали, что тезис о соучастии Франции в геноциде «ничто не доказывает».