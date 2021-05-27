В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота
Сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено после его разворота в сторону Минска, сообщил Reuters со ссылкой на сообщение швейцарского интернет-провайдера Proton Technologies AG. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о минировании самолета была получена из Швейцарии. Власти Швейцарии заявили, что такого сообщения Минску не отправляли.
«Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности», — добавили в компании.
В сообщении говорится, что провайдер «будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса».
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о ложном минировании самолета ирландской Ryanair, из-за которого он сел экстренно в Минске, пришло из Швейцарии, а также обосновал необходимость увода самолета в Минск близостью Белорусской АЭС.
Официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер сообщил, что Швейцария не знала об угрозе минирования самолета и не предупреждала Белоруссию о возможном нахождении бомбы на его борту.