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В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота

Ведомости

Сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено после его разворота в сторону Минска, сообщил Reuters со ссылкой на сообщение швейцарского интернет-провайдера Proton Technologies AG. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о минировании самолета была получена из Швейцарии. Власти Швейцарии заявили, что такого сообщения Минску не отправляли.

«Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности», — добавили в компании.

В сообщении говорится, что провайдер «будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса».

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о ложном минировании самолета ирландской Ryanair, из-за которого он сел экстренно в Минске, пришло из Швейцарии, а также обосновал необходимость увода самолета в Минск близостью Белорусской АЭС.

Официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер сообщил, что Швейцария не знала об угрозе минирования самолета и не предупреждала Белоруссию о возможном нахождении бомбы на его борту.

Ранее по теме: МИД Швейцарии ответил на заявление Лукашенко по самолету Ryanair
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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