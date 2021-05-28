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В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России

Ведомости

США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замдиректора – руководителя погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова.

Он пояснил, что, согласно российским и международным правилам, государственная граница на воде определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых составляет обычно 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона находится за пределами территориальных вод и составляет не более 200 миль.

Эти правила не распространяются на «исторические заливы». Залив Петра Великого, по словам Кулишова, был признан историческим в 1957 г. из-за своих географических условий и оборонного значения и исторической принадлежности Российской империи и затем СССР, правопреемником которого является Россия.

«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации», — пояснил Кулишов.

В ноябре прошлого года миноносец США «Джон Маккейн» на 2 км зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого. Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» отогнал миноносец в нейтральные воды. Командование Седьмого флота США пояснило, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства». Военные США заявили, что не считают залив территориальными водами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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