В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России
США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замдиректора – руководителя погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова.
Он пояснил, что, согласно российским и международным правилам, государственная граница на воде определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых составляет обычно 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона находится за пределами территориальных вод и составляет не более 200 миль.
Эти правила не распространяются на «исторические заливы». Залив Петра Великого, по словам Кулишова, был признан историческим в 1957 г. из-за своих географических условий и оборонного значения и исторической принадлежности Российской империи и затем СССР, правопреемником которого является Россия.
«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации», — пояснил Кулишов.
В ноябре прошлого года миноносец США «Джон Маккейн» на 2 км зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого. Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» отогнал миноносец в нейтральные воды. Командование Седьмого флота США пояснило, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства». Военные США заявили, что не считают залив территориальными водами России.