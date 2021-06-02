Чемезов сравнил с войной возможное ужесточение санкций против России

По его словам, между Россией и США небольшой объем торговли, из-за чего «зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов». При этом европейские страны из-за санкций лишаются возможности продавать свою продукцию в России и участвовать в совместных проектах. «Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — отметил он.