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Чемезов сравнил с войной возможное ужесточение санкций против России

Ведомости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК сравнил с войной возможное введение еще более жестких санкций против России, к которой, по его словам, не готовы ни США, ни европейские страны.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов.

По его словам, между Россией и США небольшой объем торговли, из-за чего «зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов». При этом европейские страны из-за санкций лишаются возможности продавать свою продукцию в России и участвовать в совместных проектах. «Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — отметил он.

15 апреля США объявили новые санкции против России в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки, о которых стало известно в декабре. Американским инвесторам запретили покупать новые выпуски российского госдолга, 10 дипломатам предписали покинуть США.

В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных