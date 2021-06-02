Чемезов сравнил с войной возможное ужесточение санкций против России
«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов.
По его словам, между Россией и США небольшой объем торговли, из-за чего «зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов». При этом европейские страны из-за санкций лишаются возможности продавать свою продукцию в России и участвовать в совместных проектах. «Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — отметил он.
15 апреля США объявили новые санкции против России в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки, о которых стало известно в декабре. Американским инвесторам запретили покупать новые выпуски российского госдолга, 10 дипломатам предписали покинуть США.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.