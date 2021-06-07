Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО
Россия готова обсуждать с НАТО деэскалацию и предотвращение инцидентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее Столтенберг в интервью газете Die Welt заявил, что НАТО пригласило российскую сторону на новую встречу более года назад, однако не получило от Москвы положительного ответа. По его словам, встречи Совета Россия – НАТО не проводятся 19 месяцев.
«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно», — заявила Захарова.
Столтенберг в интервью отметил, что у альянса и России много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов. «Мяч сейчас — на стороне Москвы», — добавил генсек НАТО. «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота — мы пробьём», — ответила Захарова.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.