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Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО

Ведомости

Россия готова обсуждать с НАТО деэскалацию и предотвращение инцидентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Столтенберг в интервью газете Die Welt заявил, что НАТО пригласило российскую сторону на новую встречу более года назад, однако не получило от Москвы положительного ответа. По его словам, встречи Совета Россия – НАТО не проводятся 19 месяцев.

«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно», — заявила Захарова.

Столтенберг в интервью отметил, что у альянса и России много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов. «Мяч сейчас — на стороне Москвы», — добавил генсек НАТО. «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота — мы пробьём», — ответила Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

Ранее по теме: Столтенберг предложил провести заседание совета «Россия — НАТО»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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