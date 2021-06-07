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Песков оценил заявление Протасевича о финансировании Nexta из России

Ведомости

Белорусская сторона должна разъяснить заявление экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича о его российском финансировании. Владельца «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина никто в этом не обвинял, речь могла идти «о ком-то другом», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во-первых, [владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он [Протасевич] или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь», — сказал Песков. Он добавил, что при таких заявлениях «вряд ли можно в кошки-мышки играть».

«Связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения не имеет и иметь не может [к финансированию данного канала]. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», — сказал Песков.

Ранее сегодня Мазепин заявил, что ни он, ни его компания никогда не финансировали оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, признанный Минском экстремистским. В то же время тремя днями ранее в эфире государственного белорусского канала ОНТ вышло интервью экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая.

Протасевич сказал в интервью, что Nexta якобы финансировалась некоей компанией известного российского бизнесмена, которая «связана с Уралом и горной добычей», а её владелец — конкурент председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако ни саму компанию, ни имя бизнесмена Протасевич не назвал. Bfm и ряд других СМИ предположили, что Протасевич мог подразумевать Дмитрия Мазепина.

Сам Мазепин с началом протестов в Белоруссии августе 2020 г., призывал власти страны «остановить бессмысленное кровопролитие», а белорусскому президенту Александру Лукашенко — «сесть за стол мирных подробных переговоров». Кроме того, Мазепин призывал и российское руководство «не оставаться в стороне» от «процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии».

Ранее по теме: Владелец «Уралхима» исключил причастность к финансированию Nexta

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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