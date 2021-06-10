Байден заявил о намерении «дать знать» Путину о «возвращении США»
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен «дать знать» ему, что «США вернулись» и полны решимости действовать. Об этом глава государства заявил во время выступления перед военнослужащими и семьями на базе Королевских ВВС в Милденхолле.
«Я направляюсь в G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем на встречу с господином Путиным, чтобы дать ему знать о том, что я хочу, чтобы он знал. И в каждый момент на этом пути мы будем ясно давать понять, что США вернулись и демократии всего мира стоят вместе, чтобы решать самые сложные проблемы и проблемы, которые наиболее важны для нашего будущего», — сказал он.
Байден подчеркнул, что США полны решимости защищать собственные ценности, служить своему народу и быть сильным лидером. При этом он добавил, что страна не стремится к конфликту с Россией и желает иметь с ней стабильные и предсказуемые отношения. По его словам, США и Россия имеют «невероятные обязанности» — в том числе по обеспечению стратегической стабильности и соблюдению соглашений о контроле над вооружениями.
«Но я ясно дал понять: США будут реагировать решительно и осмысленно, когда российское правительство будет заниматься вредной деятельностью. Мы уже продемонстрировали это», — добавил Байден.
Американский президент уже второй раз высказывается о том, что хочет что-то «дать понять» Путину. Так, вчера Байден заявил, что во время своей первой зарубежной поездки в должности главы государства хочет «дать понять Путину и Китаю», что США и Европа «тесно связаны».
Байден и Путин встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Сегодня Министерство иностранных дел этой страны сообщило, что мероприятие состоится на вилле Ла Грандж.