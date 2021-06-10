Байден заявил о намерении «дать знать» Путину о «возвращении США»

«Я направляюсь в G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем на встречу с господином Путиным, чтобы дать ему знать о том, что я хочу, чтобы он знал. И в каждый момент на этом пути мы будем ясно давать понять, что США вернулись и демократии всего мира стоят вместе, чтобы решать самые сложные проблемы и проблемы, которые наиболее важны для нашего будущего», — сказал он.