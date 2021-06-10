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Байден заявил о намерении «дать знать» Путину о «возвращении США»

Ведомости

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен «дать знать» ему, что «США вернулись» и полны решимости действовать. Об этом глава государства заявил во время выступления перед военнослужащими и семьями на базе Королевских ВВС в Милденхолле.

«Я направляюсь в G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем на встречу с господином Путиным, чтобы дать ему знать о том, что я хочу, чтобы он знал. И в каждый момент на этом пути мы будем ясно давать понять, что США вернулись и демократии всего мира стоят вместе, чтобы решать самые сложные проблемы и проблемы, которые наиболее важны для нашего будущего», — сказал он.

Байден подчеркнул, что США полны решимости защищать собственные ценности, служить своему народу и быть сильным лидером. При этом он добавил, что страна не стремится к конфликту с Россией и желает иметь с ней стабильные и предсказуемые отношения. По его словам, США и Россия имеют «невероятные обязанности» — в том числе по обеспечению стратегической стабильности и соблюдению соглашений о контроле над вооружениями. 

«Но я ясно дал понять: США будут реагировать решительно и осмысленно, когда российское правительство будет заниматься вредной деятельностью.  Мы уже продемонстрировали это», — добавил Байден.

Американский президент уже второй раз высказывается о том, что хочет что-то «дать понять» Путину. Так, вчера Байден заявил, что во время своей первой зарубежной поездки в должности главы государства хочет «дать понять Путину и Китаю», что США и Европа «тесно связаны».

Байден и Путин встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Сегодня Министерство иностранных дел этой страны сообщило, что мероприятие состоится на вилле Ла Грандж.

Ранее по теме: МИД Швейцарии назвал место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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