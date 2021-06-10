Российский флот начал масштабные учения в центральной части Тихого океана
Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России начал масштабные учения в центральной части Тихого океана, сообщили в пресс-службе Минобороны, передает ТАСС.
«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 г. в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — сообщили в Минобороны.
Корабельные тактические группы ТОФ пройдут к району учений около 4 тыс. км. Группировка ТОФ в центральной части Тихого океана будет включать 20 надводных кораблей. В их числе флагман флота, ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». Кроме них в учениях будут участвовать стратегические подводные лодки и суда обеспечения.
В учениях также задействуют около 20 летательных аппаратов, включая дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Общее руководство учениями осуществляет командующий ТОФ, адмирал Сергей Авакянц.