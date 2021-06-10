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Российский флот начал масштабные учения в центральной части Тихого океана

Ведомости

Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России начал масштабные учения в центральной части Тихого океана, сообщили в пресс-службе Минобороны, передает ТАСС.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 г. в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — сообщили в Минобороны.

Корабельные тактические группы ТОФ пройдут к району учений около 4 тыс. км. Группировка ТОФ в центральной части Тихого океана будет включать 20 надводных кораблей. В их числе флагман флота, ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». Кроме них в учениях будут участвовать стратегические подводные лодки и суда обеспечения.

В учениях также задействуют около 20 летательных аппаратов, включая дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Общее руководство учениями осуществляет командующий ТОФ, адмирал Сергей Авакянц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных