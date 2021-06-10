Российский флот начал масштабные учения в центральной части Тихого океана

Корабельные тактические группы ТОФ пройдут к району учений около 4 тыс. км. Группировка ТОФ в центральной части Тихого океана будет включать 20 надводных кораблей. В их числе флагман флота, ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». Кроме них в учениях будут участвовать стратегические подводные лодки и суда обеспечения.