Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России.
Стратегия была подготовлена главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня. Стратегия основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.
«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее лидеры стран ЕС попросили Борреля подготовить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией. В ходе саммита страны ЕС подтвердили приверженность принципам, которые регулируют политику союза в отношении России: полное выполнение Минских соглашений, укрепление отношений со странами Восточного партнерства, укрепление устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, которые представляют явный интерес для ЕС и поддержка контактов между людьми.