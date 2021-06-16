Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России

Ранее лидеры стран ЕС попросили Борреля подготовить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией. В ходе саммита страны ЕС подтвердили приверженность принципам, которые регулируют политику союза в отношении России: полное выполнение Минских соглашений, укрепление отношений со странами Восточного партнерства, укрепление устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, которые представляют явный интерес для ЕС и поддержка контактов между людьми.