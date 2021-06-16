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Политика

Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России.

Стратегия была подготовлена главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня. Стратегия основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее лидеры стран ЕС попросили Борреля подготовить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией. В ходе саммита страны ЕС подтвердили приверженность принципам, которые регулируют политику союза в отношении России: полное выполнение Минских соглашений, укрепление отношений со странами Восточного партнерства, укрепление устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, которые представляют явный интерес для ЕС и поддержка контактов между людьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных