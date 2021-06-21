В МИД назвали «полным беззаконием» действия США в ОЗХО
Действия США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются «полным беззаконием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По данным The New York Times, Псаки после слов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых антироссийских санкций заявила, что закон требует, чтобы Вашингтон продолжал «рассматривать цели санкции, связанные с применением химического оружия» и отметила, что саммит Россия — США в Женеве не внес изменений в этом вопросе.
«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие», — заявила Захарова. По ее словам, США должны ввести санкции против себя за действия в Югославии и Ираке.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Салливан заявил, что власти Соединенных штатов намерены вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и дополнительные санкции в связи с делом основателя ФБК (Признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального.