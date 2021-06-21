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В МИД назвали «полным беззаконием» действия США в ОЗХО

Ведомости

Действия США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются «полным беззаконием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По данным The New York Times, Псаки после слов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых антироссийских санкций заявила, что закон требует, чтобы Вашингтон продолжал «рассматривать цели санкции, связанные с применением химического оружия» и отметила, что саммит Россия — США в Женеве не внес изменений в этом вопросе.

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие», — заявила Захарова. По ее словам, США должны ввести санкции против себя за действия в Югославии и Ираке.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Салливан заявил, что власти Соединенных штатов намерены вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и дополнительные санкции в связи с делом основателя ФБК (Признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального.

Ранее по теме: Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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